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Богатырёв Иван Фёдорович

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Место рождения

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба

Дата рождения

02.02.1896

Дата смерти

21.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1896

Отец: Богатырёв Фёдор Григорьевич

Мать: Богатырёва Ирина Антоновна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
28.04.1919

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Богатырёва Анфея Васильевна

Рождение ребёнка
21.10.1924

Дочь: Илларионова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Богатырёва Анфея Васильевна

Рождение ребёнка
02.07.1926

Сын: Богатырёв Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Богатырёва Анфея Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1929

Сын: Богатырёв Александр Иванович

Мать ребёнка: Богатырёва Анфея Васильевна

Военная служба
Неизвестно
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
21.12.1943
Причина смерти: Погиб на ВОВ
Похороны
Неизвестно
Псковская обл., Россия
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