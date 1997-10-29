Богатырёв Иван Фёдорович
Место рожденияГорьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Дата рождения02.02.1896
Дата смерти21.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1896
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
28.04.1919
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Богатырёва Анфея Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1924
Дочь: Илларионова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Богатырёва Анфея Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1926
Мать ребёнка: Богатырёва Анфея Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1929
Сын: Богатырёв Александр Иванович
Мать ребёнка: Богатырёва Анфея Васильевна
Военная служба
Неизвестно
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
Смерть
21.12.1943
Причина смерти: Погиб на ВОВ
Похороны
Неизвестно
Псковская обл., Россия