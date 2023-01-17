Богатырёва (Бочкарёва) Анфея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1900
Дата смерти01.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1900
Рождение ребёнка
28.04.1919
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Богатырёв Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
21.10.1924
Рождение ребёнка
02.07.1926
Рождение ребёнка
04.11.1929
Смерть
01.02.1972
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область