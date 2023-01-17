Богатырёва (Бочкарёва) Анфея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Бочкарёва) Анфея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1900

Дата смерти

01.02.1972

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1900

Отец: Бочкарёв Василий Фёдорович

Мать: Бочкарёва Мария Петровна

Рождение ребёнка
28.04.1919

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Богатырёв Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
21.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
02.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
04.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Иван Фёдорович

Смерть
01.02.1972
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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