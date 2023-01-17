Медунов Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения01.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850
Бракосочетание
13.10.1871
Рождение ребёнка
09.09.1879
Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна
Рождение ребёнка
29.07.1880
Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна
Рождение ребёнка
01.12.1882
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна
Рождение ребёнка
30.12.1883
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна
Рождение ребёнка
28.07.1886
Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна
Смерть
Неизвестно