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Медунов Иван Антонович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1850

Отец: Медунов Антон Иванович

Мать: Медунова Евдокия Герасимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.10.1871

Жена: Медунова Фёкла Прохоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1879

Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1880

Сын: Медунов Антон Иванович

Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1882

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1883

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна

Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Медунов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Медунова Фёкла Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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