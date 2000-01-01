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Медунов Антон Иванович

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Место рождения

c Селитьба

Дата рождения

29.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1880

Отец: Медунов Иван Антонович

Мать: Медунова Фёкла Прохоровна

c Селитьба
Бракосочетание
27.09.1899

Жена: Медунова Мария Алексеевна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
24.08.1900

Дочь: Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
09.06.1903

Сын: Медунов Александр Антонович

Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
23.06.1906

Сын: Медунов Иван Антонович

Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
12.08.1909

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
14.11.1921

Сын: Медунов Иван Антонович

Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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