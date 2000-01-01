Медунов Антон Иванович
Место рожденияc Селитьба
Дата рождения29.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1880
Отец: Медунов Иван Антонович
c Селитьба
Бракосочетание
27.09.1899
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
24.08.1900
Дочь: Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
09.06.1903
Сын: Медунов Александр Антонович
Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.1906
Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1909
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.1921
Мать ребёнка: Медунова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно