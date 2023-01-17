Медунова (Рубанова) Фёкла Прохоровна
Место рождения
Дата рождения15.09.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1849
Отец: Рубанов Прохор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1871
Рождение ребёнка
09.09.1879
Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
29.07.1880
Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
01.12.1882
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
30.12.1883
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович
Рождение ребёнка
28.07.1886
Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович
Смерть
Неизвестно