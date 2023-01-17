Медунова (Рубанова) Фёкла Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедунова (Рубанова) Фёкла Прохоровна

Медунова (Рубанова) Фёкла Прохоровна

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.09.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1849

Отец: Рубанов Прохор Иванович

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.10.1871

Муж: Медунов Иван Антонович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1879

Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.07.1880

Сын: Медунов Антон Иванович

Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1882

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1883

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович

Рождение ребёнка
28.07.1886

Сын: Медунов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Медунов Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close