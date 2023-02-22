Сатина (Медунова) Устинья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина (Медунова) Устинья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Медунов Антон Иванович

Мать: Медунова Евдокия Герасимовна

Бракосочетание
16.02.1883

Муж: Сатин Александр Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1886

Дочь: Шумова Мария Александровна

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Ф.570 оп3 д.867
Рождение ребёнка
10.09.1892

Дочь: Резвякова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1897

Дочь: Караштина Павлина Александровна

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1900

Дочь: Цаплинова Хрестина Александровна

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Сатин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1906

Сын: Сатин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.06.1908

Сын: Сатин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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