Сатина (Медунова) Устинья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
16.02.1883
Рождение ребёнка
15.07.1886
Дочь: Шумова Мария Александровна
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Ф.570 оп3 д.867
Рождение ребёнка
10.09.1892
Дочь: Резвякова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1897
Дочь: Караштина Павлина Александровна
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1900
Дочь: Цаплинова Хрестина Александровна
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1903
Сын: Сатин Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1906
Сын: Сатин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1908
Сын: Сатин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Сатин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно