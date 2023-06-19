Караштина (Сатина) Павлина Александровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1897
Дата смерти17.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1897
Отец: Сатин Александр Иванович
Мать: Сатина Устинья Антоновна
Бракосочетание
02.11.1917
Рождение ребёнка
10.11.1918
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Караштин Степан Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1920
Рождение ребёнка
23.11.1921
Рождение ребёнка
19.08.1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
17.08.1932
Рождение ребёнка
07.09.1938
Образование
Неизвестно
Грамотная
Смерть
17.05.1972
Похороны
Неизвестно