Караштина (Сатина) Павлина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Сатина) Павлина Александровна

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.02.1897

Дата смерти

17.05.1972

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

1918 г.р.
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ЛГ
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1897

Отец: Сатин Александр Иванович

Мать: Сатина Устинья Антоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.11.1917

Муж: Караштин Степан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1918

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Караштин Степан Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Степан Иванович

Рождение ребёнка
23.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Степан Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Степан Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Степан Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Степан Иванович

Образование
Неизвестно
Грамотная
Смерть
17.05.1972
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область