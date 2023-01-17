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Сатин Фёдор Александрович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.02.1903

Дата смерти

?.07.1972

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1913 г.р.
1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903

Отец: Сатин Александр Иванович

Мать: Сатина Устинья Антоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Александра Степановна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Александра Степановна

Рождение ребёнка
08.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Александра Степановна

Рождение ребёнка
22.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Александра Степановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Александра Степановна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатина Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатина Александра Степановна

Смерть
?.07.1972
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Рак
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