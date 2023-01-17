Сатин Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рождения19.02.1903
Дата смерти?.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903
Отец: Сатин Александр Иванович
Мать: Сатина Устинья Антоновна
Рождение ребёнка
06.08.1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
08.12.1925
Рождение ребёнка
22.07.1938
Рождение ребёнка
05.05.1942
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1972
Причина смерти: Рак