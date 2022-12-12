город Челябинск, город Челябинск, Челябинский, Челябинская область (на 2019) — Familio

Челябинск

Челябинский, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Города
5ЧЕЛЯБИНСК (ЧЕЛЯБА). Уездный.При р. Миясе.248583292726502537Церквей православных 4, монастырь 1. Уездное и приходское училища, женское училище 2-го разряда. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 3. Заводов 19.
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Челябинский
75701000001г Челябинскгород
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