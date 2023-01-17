Резвякова (Сатина) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резвякова (Сатина) Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1892

Дата смерти

20.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892

Отец: Сатин Александр Иванович

Мать: Сатина Устинья Антоновна

Рождение ребёнка
19.12.1912

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Резвяков Григорий Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1914

Сын: Резвяков Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Резвяков Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
29.07.1915

Дочь: Пищулина Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Резвяков Григорий Николаевич

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.09.1917

Сын: Резвяков Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Резвяков Григорий Николаевич

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.07.1962
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