Резвякова (Сатина) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1892
Дата смерти20.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892
Отец: Сатин Александр Иванович
Мать: Сатина Устинья Антоновна
Рождение ребёнка
19.12.1912
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Резвяков Григорий Николаевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1914
Сын: Резвяков Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Резвяков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1915
Дочь: Пищулина Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Резвяков Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1917
Сын: Резвяков Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Резвяков Григорий Николаевич
Смерть
20.07.1962