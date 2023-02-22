Резвяков Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.12.1912
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Резвякова Зинаида Александровна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1914
Сын: Резвяков Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Резвякова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
29.07.1915
Дочь: Пищулина Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Резвякова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
21.09.1917
Сын: Резвяков Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Резвякова Зинаида Александровна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В первую мировую войну служил писарем, заболел тифом, увезли в госпиталь. Дальнейшая судьба неизвестна.