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Резвяков Григорий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: ?

Рождение ребёнка
19.12.1912

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Резвякова Зинаида Александровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1914

Сын: Резвяков Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Резвякова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
29.07.1915

Дочь: Пищулина Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Резвякова Зинаида Александровна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.09.1917

Сын: Резвяков Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Резвякова Зинаида Александровна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В первую мировую войну служил писарем, заболел тифом, увезли в госпиталь. Дальнейшая судьба неизвестна.
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