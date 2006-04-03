Пищулина (Резвякова) Юлия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулина (Резвякова) Юлия Григорьевна

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Место рождения

Сухоблюдное

Дата рождения

29.07.1915

Дата смерти

03.04.2006

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1915

Отец: Резвяков Григорий Николаевич

Мать: Резвякова Зинаида Александровна

Сухоблюдное
Рождение ребёнка
16.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пищулин Сергей Иванович

Смерть
03.04.2006
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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