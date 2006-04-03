Пищулина (Резвякова) Юлия Григорьевна
Место рожденияСухоблюдное
Дата рождения29.07.1915
Дата смерти03.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1915
Сухоблюдное
Рождение ребёнка
16.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пищулин Сергей Иванович
Смерть
03.04.2006
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область