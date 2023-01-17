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Пищулин Сергей Иванович

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Место рождения

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

27.06.1944

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Пищулин (чибирев) Иван Васильевич

Мать: Пищулина Агрипина Алексеевна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пищулина Юлия Григорьевна

Военная служба
1941
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
27.06.1944
Причина смерти: Погиб на Карелофинской границе
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