Пищулин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти27.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
16.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пищулина Юлия Григорьевна
Военная служба
1941
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
27.06.1944
Причина смерти: Погиб на Карелофинской границе