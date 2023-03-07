Пищулин (Чибирев) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1870
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Груздева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Пищулин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
20.10.1909
Сын: Пищулин(чибирев) Александр Иванович
Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1913
Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1914
Сын: Пищулин (чибирев) Андрей Иванович
Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1916
Сын: Пищулин(чибирев) Василий Иванович
Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна
Смерть
Неизвестно