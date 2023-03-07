Пищулин (Чибирев) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищулин (Чибирев) Иван Васильевич

Пищулин (Чибирев) Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1870

Отец: Пищулин (чибирев) Василий

Мать: Пищулина Анастасия Дмитриевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Груздева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Пищулин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна

Рождение ребёнка
20.10.1909

Сын: Пищулин(чибирев) Александр Иванович

Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1913

Сын: Пищулин Семён Иванович

Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1914

Сын: Пищулин (чибирев) Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Пищулин(чибирев) Василий Иванович

Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Пищулин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Пищулина Агриппина Алексеевна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close