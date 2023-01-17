Пищулин(Чибирев) Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пищулин(Чибирев) Александр Иванович

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Место рождения

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1909

Отец: Пищулин (чибирев) Иван Васильевич

Мать: Пищулина Агрипина Алексеевна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб в автоаварии
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