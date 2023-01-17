Пищулин(Чибирев) Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1909
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб в автоаварии