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Сатин Алексей Александрович

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.01.1906

Дата смерти

28.09.1998

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1908 г.р.
1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1906

Отец: Сатин Александр Иванович

Мать: Сатина Устинья Антоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Мария Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатина Алимпиада Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатина Алимпиада Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Сатина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатина Мария Васильевна

Смерть
28.09.1998
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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