Сатин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения29.01.1906
Дата смерти28.09.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1906
Отец: Сатин Александр Иванович
Мать: Сатина Устинья Антоновна
Рождение ребёнка
14.01.1927
Рождение ребёнка
06.10.1928
Рождение ребёнка
01.07.1932
Рождение ребёнка
21.05.1935
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сатина Алимпиада Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Сатина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сатина Мария Васильевна
Смерть
28.09.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно