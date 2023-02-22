Сатина (Гусева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина (Гусева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Гусев Василий Егорович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатин Алексей Александрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
01.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
21.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Сатин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатин Алексей Александрович

Смерть
1938
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