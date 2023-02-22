Сатина (Гусева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Гусев Василий Егорович
Мать: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.01.1927
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.10.1928
Рождение ребёнка
01.07.1932
Рождение ребёнка
21.05.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Сатин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938