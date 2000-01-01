Гусева (Дмитриева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Дмитриева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Шилово, Богородский район

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Богородский район
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Гусев Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Рождение ребёнка
01.06.1899

Сын: Гусев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сатина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Рождение ребёнка
11.03.1905

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: Карлинова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гусев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Гусев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Рождение ребёнка
01.08.1917

Сын: Гусев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно
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