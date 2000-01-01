Гусева (Дмитриева) Анна Алексеевна
Место рожденияШилово, Богородский район
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Шилово, Богородский район
Рождение ребёнка
03.01.1898
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
Рождение ребёнка
01.06.1899
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сатина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
Рождение ребёнка
11.03.1905
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
Рождение ребёнка
20.02.1907
Дочь: Карлинова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
Рождение ребёнка
18.01.1913
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
Рождение ребёнка
01.08.1917
Отец ребёнка: Гусев Василий Егорович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно