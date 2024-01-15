Гусев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти24.10.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Гусев Василий Егорович
Мать: Гусева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец | клюквенный колхоз
Работа или профессия
1947
Председатель | Клюквенный колхоз
Смерть
24.10.1964
Причина смерти: Убийство(зарезали)