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Гусев Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

24.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Гусев Василий Егорович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева (Кукаева) Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
кузнец | клюквенный колхоз
Работа или профессия
1947
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Председатель | Клюквенный колхоз
Смерть
24.10.1964
Причина смерти: Убийство(зарезали)

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