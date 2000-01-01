Карлинова (Гусева) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1907
Дата смерти08.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907
Отец: Гусев Василий Егорович
Мать: Гусева Анна Алексеевна
Бракосочетание
30.01.1925
Работа или профессия
Неизвестно
рядовая колхозница
Смерть
08.02.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область