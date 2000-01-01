Карлинова (Гусева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлинова (Гусева) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1907

Дата смерти

08.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1907

Отец: Гусев Василий Егорович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Бракосочетание
30.01.1925

Муж: Карлинов Василий Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
рядовая колхозница
Смерть
08.02.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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