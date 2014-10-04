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Гусев Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1913

Дата смерти

21.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1913

Отец: Гусев Василий Егорович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
03.09.1936

Дочь: Римма Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
23.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Евдокия Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Анна Осиповна

Смерть
21.01.1992
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