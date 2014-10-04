Гусев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1913
Дата смерти21.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1913
Отец: Гусев Василий Егорович
Мать: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
03.09.1936
Дочь: Римма Васильевна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
23.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Анна Осиповна
Смерть
21.01.1992