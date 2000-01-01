Гусева (Валявина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Валявина) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

01.09.1943

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Валявин Степан Дмитриевич

Мать: Валявина Зиновья Семёновна

Рождение ребёнка
03.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Михаил Васильевич

Смерть
01.09.1943
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