Гусева (Валявина) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти01.09.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
03.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1943