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Валявин Степан Дмитриевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1879

Отец: Валявин Дмитрий Васильевич

Мать: Валявина Прасковья Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1899

Сын: Валявин Андрей Степанович

Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.08.1900

Дочь: Фёкла Степановна

Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна

Рождение ребёнка
08.02.1903

Сын: Валявин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гусева Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна

Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Валявин Иван Степанович

Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1919

Сын: Валявин Василий Степанович

Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна

Рождение ребёнка
02.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Зиновья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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