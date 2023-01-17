Валявин Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1879
Рождение ребёнка
09.08.1899
Сын: Валявин Андрей Степанович
Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна
Рождение ребёнка
04.08.1900
Дочь: Фёкла Степановна
Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна
Рождение ребёнка
08.02.1903
Сын: Валявин Алексей Степанович
Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гусева Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна
Рождение ребёнка
18.10.1914
Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна
Рождение ребёнка
12.03.1919
Сын: Валявин Василий Степанович
Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна
Рождение ребёнка
02.02.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валявина Зиновья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно