Валявина (Груздева) Зиновья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти28.?.?
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Груздев Семён Львович
Рождение ребёнка
09.08.1899
Сын: Валявин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.08.1900
Дочь: Фёкла Степановна
Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.02.1903
Сын: Валявин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гусева Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.10.1914
Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1919
Сын: Валявин Василий Степанович
Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.02.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.?.?