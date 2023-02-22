Валявина (Груздева) Зиновья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Груздева) Зиновья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

28.?.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Груздев Семён Львович

Мать: Груздева Прасковья Андреева

Рождение ребёнка
09.08.1899

Сын: Валявин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.08.1900

Дочь: Фёкла Степановна

Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.02.1903

Сын: Валявин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гусева Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.10.1914

Сын: Валявин Иван Степанович

Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1919

Сын: Валявин Василий Степанович

Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Степан Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявин Степан Дмитриевич

Смерть
28.?.?
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