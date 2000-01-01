Груздева (Петрова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Петрова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.?.?

Дата смерти

10.?.?

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Груздев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Груздев Семён Львович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Валявина Зиновья Семёновна

Отец ребёнка: Груздев Семён Львович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Думнова Анфиса Семёновна

Отец ребёнка: Груздев Семён Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Семён Львович

Смерть
10.?.?
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