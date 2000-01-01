Груздева (Петрова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.?.?
Дата смерти10.?.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Груздев Семён Львович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Валявина Зиновья Семёновна
Отец ребёнка: Груздев Семён Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Думнова Анфиса Семёновна
Отец ребёнка: Груздев Семён Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.?.?