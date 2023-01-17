Думнова (Груздева) Анфиса Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Груздев Семён Львович
Мать: Груздева Прасковья
Рождение ребёнка
26.12.1907
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1910
Сын: Думнов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Думнов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
17.03.1917
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
05.02.1918
Дочь: Вершинина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
04.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно