Думнова (Груздева) Анфиса Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Груздева) Анфиса Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Груздев Семён Львович

Мать: Груздева Прасковья

Рождение ребёнка
26.12.1907

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1910

Сын: Думнов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Думнов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1917

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1918

Дочь: Вершинина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
04.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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