Думнов Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1889
Дата смерти18.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1889
Рождение ребёнка
26.12.1907
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
21.08.1910
Сын: Думнов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
11.07.1913
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Думнов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
17.03.1917
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
05.02.1918
Дочь: Вершинина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
04.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Думнова Анфиса Семёновна
Смерть
18.01.1960