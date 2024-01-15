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Думнов Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1889

Дата смерти

18.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1889

Отец: Думнов Павел Спиридонович

Мать: Думнова Татьяна (Матрена) Михайловна

Рождение ребёнка
26.12.1907

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна

Рождение ребёнка
21.08.1910

Сын: Думнов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна

Рождение ребёнка
11.07.1913

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна

Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Думнов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1917

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1918

Дочь: Вершинина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна

Рождение ребёнка
04.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Анфиса Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Анфиса Семёновна

Смерть
18.01.1960
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