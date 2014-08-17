Вершинина (Думнова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1918
Дата смерти17.08.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1918
Отец: Думнов Василий Павлович
Мать: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
20.09.1935
Сын: Вершинин Александр Александрович
Отец ребёнка: Вершинин Александр Васильевич
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1939
Дочь: Панкратова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Вершинин Александр Васильевич
Смерть
17.08.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область