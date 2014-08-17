Вершинина (Думнова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Думнова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1918

Дата смерти

17.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1918

Отец: Думнов Василий Павлович

Мать: Думнова Анфиса Семёновна

Рождение ребёнка
20.09.1935

Сын: Вершинин Александр Александрович

Отец ребёнка: Вершинин Александр Васильевич

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1939

Дочь: Панкратова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Вершинин Александр Васильевич

Смерть
17.08.2014
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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