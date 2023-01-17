Вершинин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918
Рождение ребёнка
20.09.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Анна Васильевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно