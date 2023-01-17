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Вершинин Александр Васильевич

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918

Отец: Вершинин Василий Аксентьевич

Мать: Вершинина Мария Якимовна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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