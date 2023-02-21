Вершинина (Крюкова) Мария Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Крюкова) Мария Якимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Крюкова ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1915

Дочь: Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Вершинин Василий Аксентьевич

Рождение ребёнка
17.03.1918

Сын: Вершинин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Вершинин Василий Аксентьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Василий Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Василий Аксентьевич

Смерть
Неизвестно
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