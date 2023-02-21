Вершинина (Крюкова) Мария Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Крюкова ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1915
Дочь: Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Вершинин Василий Аксентьевич
Рождение ребёнка
17.03.1918
Сын: Вершинин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Вершинин Василий Аксентьевич
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Василий Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Василий Аксентьевич
Смерть
Неизвестно