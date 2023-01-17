Думнов Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнов Константин Васильевич

Думнов Константин Васильевич

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.02.1915

Дата смерти

11.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1915

Отец: Думнов Василий Павлович

Мать: Думнова Анфиса Семёновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Мария Ивановна

Смерть
11.11.1941
Причина смерти: Приговорен к расстрелу на ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close