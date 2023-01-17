Думнов Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1915
Дата смерти11.11.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1915
Отец: Думнов Василий Павлович
Мать: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
30.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Думнова Мария Ивановна
Смерть
11.11.1941
Причина смерти: Приговорен к расстрелу на ВОВ