Думнова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1914

Дата смерти

16.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914

Отец: не указан

Мать: Вологина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.10.1933

Дочь: Рубанова Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Думнов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1938

Дочь: Анурина Лина Константиновна

Отец ребёнка: Думнов Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Константин Васильевич

Смерть
16.11.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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