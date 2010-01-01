Думнова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1914
Дата смерти16.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914
Отец: не указан
Мать: Вологина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1933
Дочь: Рубанова Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Думнов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1938
Дочь: Анурина Лина Константиновна
Отец ребёнка: Думнов Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1987
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область