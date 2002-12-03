Думнов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1910
Дата смерти03.12.2002
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1910
Отец: Думнов Василий Павлович
Мать: Думнова Анфиса Семёновна
Рождение ребёнка
06.02.1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
23.02.1936
Рождение ребёнка
10.01.1944
Рождение ребёнка
12.12.1947
Рождение ребёнка
30.07.1950
Смерть
03.12.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область