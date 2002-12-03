Думнов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1910

Дата смерти

03.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1910

Отец: Думнов Василий Павлович

Мать: Думнова Анфиса Семёновна

Рождение ребёнка
06.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
10.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
12.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
30.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Таисия Андреевна

Смерть
03.12.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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