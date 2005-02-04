Думнова (Караштина) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнова (Караштина) Таисия Андреевна

Думнова (Караштина) Таисия Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1911

Дата смерти

04.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911

Отец: Караштин Андрей Иванович

Мать: Караштина Татьяна

Рождение ребёнка
06.02.1931

Дочь: Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1936

Дочь: Сгибнева Енафа Алексеевна

Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1944

Дочь: Цаплинова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
12.12.1947

Дочь: Думнова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
30.07.1950

Сын: Думнов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич

Смерть
04.02.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close