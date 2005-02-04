Думнова (Караштина) Таисия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1911
Дата смерти04.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911
Отец: Караштин Андрей Иванович
Мать: Караштина Татьяна
Рождение ребёнка
06.02.1931
Дочь: Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1936
Дочь: Сгибнева Енафа Алексеевна
Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1944
Дочь: Цаплинова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
12.12.1947
Дочь: Думнова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1950
Сын: Думнов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Думнов Алексей Васильевич
Смерть
04.02.2005