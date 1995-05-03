Караштина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1909
Дочь: Цаплинова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1911
Дочь: Думнова Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1915
Сын: Караштин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
?.10.1918
Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно