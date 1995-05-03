Караштина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1909

Дочь: Цаплинова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1911

Дочь: Думнова Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1915

Сын: Караштин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
?.10.1918

Сын: Караштин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
18.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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