Цаплинова (Караштина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Караштина) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1909

Дата смерти

05.11.1995

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909

Отец: Караштин Андрей Иванович

Мать: Караштина Татьяна

Рождение ребёнка
03.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Павел Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Павел Фёдорович

Смерть
05.11.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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