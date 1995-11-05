Цаплинова (Караштина) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1909
Дата смерти05.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909
Отец: Караштин Андрей Иванович
Мать: Караштина Татьяна
Рождение ребёнка
03.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Павел Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область