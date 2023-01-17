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Цаплинов Павел Фёдорович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.08.1914

Дата смерти

13.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914

Отец: Цаплинов Фёдор Алексеевич

Мать: Цаплинова Анна Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Андреевна

Военная служба
1944
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Евдокия Андреевна

Смерть
13.08.1945
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