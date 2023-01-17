Цаплинов Павел Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.08.1914
Дата смерти13.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914
Рождение ребёнка
03.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Евдокия Андреевна
Военная служба
1944
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1945