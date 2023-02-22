Петров (Ларионов) Андрей Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ларионов Фрол Петров
Мать: Ларионова Анна Осипова
Рождение ребёнка
22.10.1844
Дочь: Настасья Андреева
Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1846
Сын: Петров (ларионов) Иван Андреевич
Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1848
Сын: Петров (ларионов) Никифор Андреев
Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1851
Сын: Петров (ларионов) Маркел Андреев
Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Петров (ларионов) Максим Андреевич
Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Петров (ларионов) Василий Андреевич
Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна
Смерть
Неизвестно