Петров (Ларионов) Андрей Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Ларионов) Андрей Фролов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ларионов Фрол Петров

Мать: Ларионова Анна Осипова

Рождение ребёнка
22.10.1844

Дочь: Настасья Андреева

Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1846

Сын: Петров (ларионов) Иван Андреевич

Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1848

Сын: Петров (ларионов) Никифор Андреев

Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1851

Сын: Петров (ларионов) Маркел Андреев

Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Петров (ларионов) Максим Андреевич

Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Петров (ларионов) Василий Андреевич

Мать ребёнка: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

Смерть
Неизвестно
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