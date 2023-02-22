Ларионова Анна Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Анна Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Васса Фролова

Отец ребёнка: Ларионов Фрол Петров

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ларионов Степан Фролов

Отец ребёнка: Ларионов Фрол Петров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Отец ребёнка: Ларионов Фрол Петров

Смерть
Неизвестно
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