Ларионова Анна Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Васса Фролова
Отец ребёнка: Ларионов Фрол Петров
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Ларионов Фрол Петров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Отец ребёнка: Ларионов Фрол Петров
Смерть
Неизвестно