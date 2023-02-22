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Пестова Марфа Флорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

06.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Аникина Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов

Рождение ребёнка
27.04.1845

Сын: Пестов Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1848

Сын: Пестов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов

Рождение ребёнка
26.08.1849

Сын: Пестов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.06.1855

Дочь: Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.06.1855

Дочь: Ольга Дмитриева

Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Дмитрий Спиридонов

Смерть
06.04.1893
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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