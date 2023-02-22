Пестова Марфа Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти06.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Аникина Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
27.04.1845
Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
22.05.1848
Сын: Пестов Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
26.08.1849
Сын: Пестов Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
23.06.1855
Дочь: Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
23.06.1855
Дочь: Ольга Дмитриева
Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Пестов Дмитрий Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1893
Причина смерти: Естественная смерть/старость