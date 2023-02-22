Аникина (Пестова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Пестов Дмитрий Спиридонов
Мать: Пестова Марфа Флорова
Рождение ребёнка
27.06.1873
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Аникин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Гусева Марфа Павловна
Отец ребёнка: Аникин Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Доминика Павловна
Отец ребёнка: Аникин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сочкова Матрона Павловна
Отец ребёнка: Аникин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно