Аникина (Пестова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Пестова) Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пестов Дмитрий Спиридонов

Мать: Пестова Марфа Флорова

Рождение ребёнка
27.06.1873

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Аникин Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Гусева Марфа Павловна

Отец ребёнка: Аникин Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Доминика Павловна

Отец ребёнка: Аникин Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сочкова Матрона Павловна

Отец ребёнка: Аникин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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