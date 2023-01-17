Аникин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1849
Отец: Аникин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
27.06.1873
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Гусева Марфа Павловна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Доминика Павловна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сочкова Матрона Павловна
Мать ребёнка: Аникина Пелагея Дмитриевна
Смерть
Неизвестно