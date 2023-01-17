Аникин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Павел Иванович

Аникин Павел Иванович

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1849

Отец: Аникин Иван Кириллович

Мать: Аникина Параскева Федотова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1873

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Гусева Марфа Павловна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Доминика Павловна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Дмитриевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сочкова Матрона Павловна

Мать ребёнка: Аникина Пелагея Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close