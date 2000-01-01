Гусева (Аникина) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Аникина) Марфа Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Аникин Павел Иванович

Мать: Аникина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.11.1894

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Гусев Василий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Гусев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
07.10.1906

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
18.06.1909

Сын: Гусев Иван Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Гусев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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