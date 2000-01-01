Гусева (Аникина) Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Аникин Павел Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1894
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.07.1900
Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
22.04.1902
Сын: Гусев Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
07.10.1906
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
18.06.1909
Сын: Гусев Иван Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
25.10.1914
Отец ребёнка: Гусев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно