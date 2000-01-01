Гусев Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1902

Дата смерти

02.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1902

Отец: Гусев Иван Петрович

Мать: Гусева Марфа Павловна

Рождение ребёнка
05.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Хивонья Андреевна

Смерть
02.12.1977
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