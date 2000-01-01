Гусев Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1902
Дата смерти02.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1902
Отец: Гусев Иван Петрович
Мать: Гусева Марфа Павловна
Рождение ребёнка
05.10.1923
Рождение ребёнка
09.01.1926
Рождение ребёнка
26.10.1928
Рождение ребёнка
04.01.1931
Рождение ребёнка
16.03.1933
Рождение ребёнка
27.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Хивонья Андреевна
Смерть
02.12.1977