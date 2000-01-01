Гусева (Телелюева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1923
Рождение ребёнка
09.01.1926
Рождение ребёнка
26.10.1928
Рождение ребёнка
04.01.1931
Рождение ребёнка
16.03.1933
Рождение ребёнка
27.06.1941
Смерть
Неизвестно