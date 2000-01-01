Гусева (Телелюева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Телелюева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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