Пестов Дмитрий Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Пестов Спиридон Семёнов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Аникина Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова
Рождение ребёнка
27.04.1845
Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова
Рождение ребёнка
22.05.1848
Сын: Пестов Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова
Рождение ребёнка
26.08.1849
Сын: Пестов Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова
Рождение ребёнка
23.06.1855
Дочь: Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова
Рождение ребёнка
23.06.1855
Дочь: Ольга Дмитриева
Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Марфа Флорова
Смерть
До 1893