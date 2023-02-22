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Пестов Дмитрий Спиридонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пестов Спиридон Семёнов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Аникина Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова

Рождение ребёнка
27.04.1845

Сын: Пестов Николай Дмитриев

Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.05.1848

Сын: Пестов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова

Рождение ребёнка
26.08.1849

Сын: Пестов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.06.1855

Дочь: Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.06.1855

Дочь: Ольга Дмитриева

Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Пестова Марфа Флорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Марфа Флорова

Смерть
До 1893
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