Пестова Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Спиридонова
Отец ребёнка: Пестов Спиридон Семёнов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пестов Дмитрий Спиридонов
Отец ребёнка: Пестов Спиридон Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно