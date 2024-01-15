Пестова Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Спиридонова

Отец ребёнка: Пестов Спиридон Семёнов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пестов Дмитрий Спиридонов

Отец ребёнка: Пестов Спиридон Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Спиридон Семёнов

Смерть
Неизвестно
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