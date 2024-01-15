Пестов Спиридон Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Спиридон Семёнов

Пестов Спиридон Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

16.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Пестов Семён Андреев

Мать: Пестова Марья Максимова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анна Спиридонова

Мать ребёнка: Пестова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пестов Дмитрий Спиридонов

Мать ребёнка: Пестова Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Ирина Иванова

Смерть
16.08.1853
Причина смерти: Паралич
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close