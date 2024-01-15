Пестов Спиридон Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти16.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Пестов Семён Андреев
Мать: Пестова Марья Максимова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анна Спиридонова
Мать ребёнка: Пестова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пестов Дмитрий Спиридонов
Мать ребёнка: Пестова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Ирина Иванова
Смерть
16.08.1853
Причина смерти: Паралич