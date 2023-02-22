Ларионов Фрол Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Фрол Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ларионов Пётр Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Васса Фролова

Мать ребёнка: Ларионова Анна Осипова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ларионов Степан Фролов

Мать ребёнка: Ларионова Анна Осипова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Мать ребёнка: Ларионова Анна Осипова

Смерть
Неизвестно
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