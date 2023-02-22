Ларионов Фрол Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ларионов Пётр Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Васса Фролова
Мать ребёнка: Ларионова Анна Осипова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Ларионова Анна Осипова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Мать ребёнка: Ларионова Анна Осипова
Смерть
Неизвестно