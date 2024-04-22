Петрова (Ларионова) (Мышина) Неонила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Ларионова) (Мышина) Неонила Васильевна

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Мышин Василий Яковлев

Мать: Мышина Евдокия Васильева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1844

Дочь: Настасья Андреева

Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
Около 10.11.1844

Дочь: Груздева Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Рождение ребёнка
04.01.1846

Сын: Петров (ларионов) Иван Андреевич

Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1848

Сын: Петров (ларионов) Никифор Андреев

Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Рождение ребёнка
01.01.1851

Сын: Петров (ларионов) Маркел Андреев

Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гусева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Петров (ларионов) Максим Андреевич

Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Петров (ларионов) Василий Андреевич

Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Смерть
Неизвестно
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