Петрова (Ларионова) (Мышина) Неонила Васильевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Мышин Василий Яковлев
Мать: Мышина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
22.10.1844
Дочь: Настасья Андреева
Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
Около 10.11.1844
Дочь: Груздева Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Рождение ребёнка
04.01.1846
Сын: Петров (ларионов) Иван Андреевич
Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1848
Сын: Петров (ларионов) Никифор Андреев
Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Рождение ребёнка
01.01.1851
Сын: Петров (ларионов) Маркел Андреев
Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гусева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Петров (ларионов) Максим Андреевич
Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Петров (ларионов) Василий Андреевич
Отец ребёнка: Петров (ларионов) Андрей Фролов
Смерть
Неизвестно